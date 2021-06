Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Gartenlaube/ Einbruch in Wohnhaus

Diebstahl aus Pkw

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Im Verlauf der Nacht zum 20.06.21 hebelten Unbekannte in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben ein Gartenhaus auf und entwendeten ein hochwertiges Mountainbike. Zudem versuchten die Täter am Wohnhaus zur Hauptstraße hin die Haustür aufzuhebeln, was jedoch misslang. In dem Wohnhaus daneben gelangten die Täter über eine offene Terrassentür ins Innerer und entwendeten diverse Wertgegenstände. Ebenso entwendeten der oder die Täter Wertgegenstände aus zwei unverschlossenen Kraftfahrzeugen, welche hinter dem Nachbaranwesen geparkt waren.

