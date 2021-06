Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Straftaten in der Hauptstraße

Waldfischbach-Burgalben (ots)

In der Nacht vom 19.06.21 auf den 20.06.21 kam es der Hauptstraße in Waldfischbach- Burgalben zu diversen Straftaten. Dort hielten sich in den frühen Morgenstunden über 50 jungen Menschen in zwei Gaststätten und auf der Straße davor auf. Dabei kam es zu Körperverletzungsdelikten, einer Sachbeschädigung und Beleidigung.

