FW-EN: Zwei Verkehrsunfälle am Freitag in Schwelm

Am Freitagvormittag (15.01.2021) um 09:53 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zur Jesinghauser Straße alarmiert. Auf der Jesinghauser Straße war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei verletzte sich die Pkw Fahrerin.

Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesichert, das Fahrzeug gegen wegrollen gesichert, der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Die verletzte Person wurde durch einen Notarzt versorgt und im Anschluss in ein Schwelmer Krankenhaus transportiert. Nach den Arbeiten der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 10 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbesatzung und der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz war gegen 10:30 Uhr beendet.

Am Freitagmittag um 13:48 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zur Kreuzung Hattinger Straße / Gevelsberger Straße alarmiert. Im Kreuzungsbereich verunfallen drei Pkws, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und klemmte an einem Pkw die Batterie ab. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 11 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnte die Einsatzfahrten vorzeitig abbrechen. Eingesetzt war die hauptamtliche Wachbesatzung, der Löschzug Stadt, Löschzug Linderhausen und der Einsatzführungsdienst. Der Einsatz war gegen 14:40 Uhr beendet.

