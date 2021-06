Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, gegen 14:52 Uhr ereignete sich in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße, Pirmasens der Diebstahl mehrerer Parfümflacons. Eine männliche Person legte mehrere Parfums in seinen Einkaufskorb. Hiernach verstaute er diese in eine mitgeführte Einkaufstasche welche mit Alufolie ausgekleidet war und wollte den Drogeriemarkt verlassen. Er wurde durch eine Mitarbeiterin angesprochen, woraufhin er die Einkaufstasche stehen ließ und wegrannte. Der Mann rannte durch die Fußgängerzone in Richtung Schlosstreppen. Die Parfums welcher der Mann entwenden wollte hatten einen Wert von 1.050,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell