Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Fleischproduktionsfirma

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 18.06.2021, gegen 21:54 Uhr ereignete sich in der Tunnelstraße, Pirmasens ein Einbruch in eine dortige Fleischproduktionsfirma. Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch den Keller Zugang zu dem Firmengebäude. Beim durchsuchen des Firmengebäudes nach Wertgegenständen stießen die Täter auf eine Überwachungskamera. Diese veranlasste vermutlich die Täter dazu das Gebäude ohne Diebesgut wieder zu verlassen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 50,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

