Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer Abdeckplane an einem Auflieger

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, um 01:33 Uhr ereignete sich in der Steinstraße, Pirmasens ein Brand. Durch bisher unbekannte Täter wurde die Abdeckplane an einem Auflieger in Brand gesetzt, welcher dort geparkt war. Die rechte Seite der Plane verbrannte zu einem Drittel, bevor der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Zudem wurde eine Plastikabdeckung der Zugmaschine durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell