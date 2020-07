Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Einbruch in Baustelle/ Zwei Türen stark beschädigt

Straelen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Dienstag (14. Juli 2020) gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände an der Brüxkener Straße. Die Täter brachen einen mit einer Metallstange gesicherten Bauwagen auf und versuchten anschließend in den angrenzenden Rohbau zu gelangen. Die massive Baustellentür hielt den gewaltsamen Öffnungsversuchen stand und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

