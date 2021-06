Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 18.06.2021, gegen 23:10 Uhr ereignete sich in der Saarstraße, Pirmasens eine Sachbeschädigung an einem dort geparkten PKW. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Thaleischweiler-Fröschen konnte als Täter festgestellt werden. Dieser trat aus bisher unbekannte Ursache gegen einen dort geparkten PKW und beschädigte hierbei dessen Außenspiegel. Der 45-jährige Halter des PKW wollte den Jugendlichen zur Rede stellen, woraufhin dieser auf den Mann losging und ihn leicht verletzte. Der Jugendliche war mit 1,52 Promille erheblich alkoholisiert. Da er in der Folge angab, dass er den gesamten Polizeieinsatz mit seinem Handy aufgenommen hat, wurde dieses sichergestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

