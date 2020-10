Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kleiner Fehler mit großer Wirkung

Ein Paketbote ließ am Dienstag seinen Geldbeutel nur kurz im Fahrzeug liegen. Diese Gelegenheit nutze ein Dieb.

Der Mann stellte seinen Lieferwagen gegen 12.30 Uhr in der Bahnhofstraße ab, um ein Paket zuzustellen. Als er nach nur etwa einer Minute zu seinem Fahrzeug zurückkehrte fehlte sein Geldbeutel, der in einer Ablage war. Den Dieb sah er noch in Richtung Eberhardstraße flüchten. Der Verdächtige soll etwa 1,70 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er hat eine Glatze und war mit einer hellbraunen Jacke, einer dunklen Jeans und schwarzen Lackschuhen bekleidet. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07331/93270 an die Polizei aus Geislingen.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

