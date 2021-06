Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, gegen 11:50 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Zweibrücker Straße, Pirmasens ein Diebstahl aus einem dort geparkten PKW. Ein Ehepaar (46 und 47 Jahre) aus Pirmasens lud die getätigten Einkäufe in den PKW. Zuvor stellte die 46-jährige Frau ihre Handtasche auf den Beifahrersitz des PKW. Unbekannte Täter entwendeten die Handtasche durch das geöffnete Fenster des PKW und entfernten sich unbemerkt von der Örtlichkeit. In der Handtasche befanden sich mehrere persönliche Gegenstände, sowie Führerschein, Personalausweis, EC-Karte und Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

So schützen sie sich vor Diebstählen aus PKW: - Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei. - Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit. Für weitere Informationen steht Ihnen die Zentrale Prävention/Sachbereich 15, Parkstraße 11, 67655 Kaiserslautern, Tel.: 0631 369-1444, sowie jede andere Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung oder unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/ | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell