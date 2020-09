Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt tatverdächtige Mercedesstern-Diebe

Neuss (ots)

Am Dienstagabend (22.9.), gegen 22:40 Uhr, wurde ein Streifenwagen durch einen Zeugen auf zwei mutmaßliche Mercedesstern-Diebe aufmerksam gemacht. Er habe zwei Männer mit Rucksäcken gesehen, die an Krefelder Straße an zwei Wagen die Sterne von der Motorhaube abbrachen. Aufgrund der guten Beschreibung des Zeugen und der umgehend eingeleiteten Fahndung der Beamten konnten auf der Kapitelstraße zwei Verdächtige festgestellt werden. Bei einem der Angetroffenen stellten die Polizisten nach Durchsuchung seiner Sachen die beiden Mercedessterne sicher. Der 25-jährige Mönchengladbacher stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, was ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte. Das Duo, im Alter von 24 und 25, schwieg zu den Vorwürfen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Der Sachverhalt macht deutlich, wie wichtig Hinweise aufmerksamer Zeugen sind, um Straftaten zu verhindern oder Straftäter dingfest zu machen. Deshalb ist die Polizei auf die Mithilfe der Bürger und Bürgerinnen angewiesen. Niemand muss sich selbst in Gefahr bringen, wenn er eine verdächtige Beobachtung macht. Informieren Sie aus sicherer Entfernung die Polizei über den Notruf 110 oder machen Sie einen Streifenwagen auf sich aufmerksam und schildern Sie Ihre Beobachtungen möglichst genau. So hat die Polizei die Chance, schnell am Ort des Geschehens zu sein.

