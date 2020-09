Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebinnen-Trio auf frischer Tat ertappt

Dormagen (ots)

Am Montag (21.09.) beobachteten Zivilbeamte der Bundespolizei einen Taschendiebstahl.

Gegen 12:15 Uhr wurden die Beamten in dem Zug der Linie S 11 auf drei Frauen aufmerksam, die verdächtig das mitgeführte Handgepäck der Zugfahrgäste ausspähten. Am Bahnhof Dormagen verließ das Trio den Zug und begab sich in ein Geschäft an der Kölner Straße. Auch in dem Bekleidungsladen ließen die Polizisten das Trio nicht aus den Augen. Die jungen Frauen nahmen Kleidungsstücke von den Ständern und näherten sich einer 36-jährigen Kundin. Vermutlich gelang es den Diebinnen durch das Hochhalten der Anziehsachen unbemerkt in die Handtasche der Dormagenerin zu greifen. Anschließend verließen die Verdächtigen das Bekleidungsgeschäft eilig.

Die Polizeibeamten nahmen das verdächtige Trio aus Dortmund im Alter von 24 und 25 Jahren vorläufig fest, stellte die Geldbörse der Kundin sicher und verbrachten die verdächtigen Frauen zur Polizeiwache nach Dormagen. Die 36-Jährige erhielt ihre Geldbörse samt Inhalt zurück. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 25 dauern an.

Wenn Sie Opfer von Taschendieben werden oder einen Diebstahl beobachten: Verständigen Sie umgehend die Polizei über Notruf 110. Machen Sie auf den Dieb aufmerksam und fordern Sie umstehende Passanten auf, Ihnen zu helfen. Prägen Sie sich das Aussehen der Täter möglichst genau ein und stellen Sie sich als Zeuge zur Verfügung. Lassen Sie Debit- oder Kreditkarten unverzüglich sperren, wenn diese abhandengekommen sind. Dazu steht Ihnen unter der Telefonnummer: 116 116 ein gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung.

Weitere Präventionstipps finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

