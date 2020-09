Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in ehemalige Grundschule

Heinsberg-Unterbruch (ots)

An der Anton-Loevenich-Straße schlugen unbekannte Personen zwischen Freitag, 28. August und Montag, 31. August, zwei Fensterscheiben an der ehemaligen Grundschule ein. In den Räumen durchsuchten sie Schränke, hebelten dazu unter anderem einen Aktenschrank auf. Zudem entleerten sie mehrere Feuerlöscher. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht fest.

