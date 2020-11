Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Einbruch in Einfamilienhaus in Knielingen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Mittwochvormittag, zwischen acht und dreizehn Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Karlsruher Stadtteil Knielingen ein. Sie brachen mit brachialer Gewalt ein Fenster im Erdgeschoss des in der Rheinbergstraße gelegenen Hauses auf, und verschafften sich so Zugang zu den Wohnräumen. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer und entwendeten Bargeld und Schmuck. Der Schaden am Fenster beträgt ungefähr 1000 Euro, der Wert der entwendeten Gegenstände liegt bei ungefähr 2000 euro.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

