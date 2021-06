Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schmorbrand in einem Dachstuhl

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, um 14:10 Uhr ereignete sich in der Winzler Straße, Pirmasens ein Schmorbrand in einem Dachstuhl an einem dortigen Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr hatten sich die anwesenden Bewohner bereits selbstständig aus dem Gebäude begeben. Bei der Brandortbegehung wurde im Dachstuhl festgestellt, dass ein an der Außenwand liegendes Kabel der Photovoltaik Anlage anfing zu schmoren. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. | pips

