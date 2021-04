Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto mutwillig demoliert - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 16.04.2021, ist ein geparktes Auto in WT-Waldshut mutwillig demoliert worden. Der graue Opel stand von 13:00 Uhr bis 21:30 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Robert-Gerwig-Straße. Als der Fahrer zum Wagen kam, entdeckte er Eindellungen und Kratzspuren in der Karosserie. Eine Eindellung war so tief, dass ein Loch im Blech entstand. Neben dem Wagen stand ein herrenloser Einkaufswagen. Möglicherweise wurde zumindest ein Teil der Beschädigungen mit diesem verursacht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell