POL-FR: - Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Zeugen gesucht! - Waldshut-Tiengen: Brennender Mülleimer in Wohnung sorgt für großen Rettungseinsatz

Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Am Samstag, 17.04.2021, zwischen 13:30 Uhr und 14:05 Uhr, ist ein geparkter grauer BMW in WT-Waldshut beschädigt worden. Der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße abgestellte Wagen wurde am Heck von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich unerkannt, möglicherweise fuhr er ein gelbes Fahrzeug. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

Waldshut-Tiengen: Brennender Mülleimer in Wohnung sorgt für großen Rettungseinsatz

Ein brennenderer Mülleimer in einer Wohnung hat am Samstagabend, 17.04.2021, für einen großen Einsatz der Rettungskräfte in WT-Waldshut gesorgt. Gegen 23:50 Uhr war von einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses ein aktivierter Rauchmelder und starker Qualm aus einer Nachbarwohnung bemerkt worden. Er verständigte sofort die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr eintraf, hatte bereits der 57-jährige Wohnungsinhaber der betroffenen Wohnung das Feuer gelöscht. Ein Mülleimer war in Brand geraten. Der Mann hatte zuvor einen Aschenbecher darin entleert. Außer dem Mülleimer, der verschmorte, entstand kein Sachschaden. Nach der Belüftung der Wohnung durch die Feuerwehr war diese wieder bewohnbar. Vorsorglich war der Wohnungsinhaber vom Rettungsdienst untersucht worden. Er blieb in seiner Wohnung. Mit zehn Fahrzeugen waren die Feuerwehr war der Rettungsdienst im Einsatz.

