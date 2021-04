Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Hütte gerät in Brand

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 18.04.2021, ist eine Hütte bei Oberlauchringen in Brand geraten. Zwei Jugendliche hatte in der Hütte übernachtet und einen Ofen befeuert. Gegen 05:25 Uhr hatte eine Zwischenwand möglicherweise wegen der Überhitzung des Ofenrohres Feuer gefangen. Die Jugendlichen konnten unverletzt die Hütte verlassen und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Lauchringen war mit drei Fahrzeugen im Einsatz und löschte den Brand. Es entstand nur geringer Sachschaden.

