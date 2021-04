Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Autofahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen hat ein 21-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall am Sonntagabend, 18.04.2021 in Küssaberg-Kadelburg überstanden. Gegen 22:50 Uhr war der junge Fahrer mit seinem Ford zu schnell in die Schanzstraße abgebogen. Sein Auto touchierte zunächst einen geparkten Renault, fuhr eine Böschung hinunter und kam schließlich im Garten eines Hauses zum Stillstand. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

