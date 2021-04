Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Jugendliche sitzen auf Autobahnleitplanke

Freiburg (ots)

Am Samstag, 17.04.2021, saßen zwei Jugendliche auf einer Leitplanke an der A 98 bei Rheinfelden. Gegen 17:40 Uhr war eine entsprechende Meldung bei der Polizei eingegangen, zeitgleich hatte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife die beiden entdeckt. Die Jugendlichen hatte es sich auf der Außenschutzplanke in einem Baustellenbereich bequem gemacht. Sie wurden bezüglich der Gefährlichkeit sensibilisiert und verließen dann umgehend den Ort.

