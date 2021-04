Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Ein Suzuki SX4 wurde vergangene Woche in Lörrach von einem unbekannten Fahrzeug touchiert, so dass ein Schaden von rund 1000 Euro an diesem verursacht wurde. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Es kommen zwei Örtlichkeiten in Betracht, wo der Wagen auf der Straße geparkt war. Am Mittwoch, 14.04.2021 die Spitalstraße oder am Freitag, 16.04.2021 die Nansenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell