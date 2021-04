Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Verkaufsstand

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 17.04.2021, ist in einen Spargelverkaufsstand am Bahnhof Stetten eingebrochen worden. Der oder die Täter nahmen mehrere Flaschen Wein und Sauce Hollandaise mit. Die Tatzeit lag genau zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 04:00 Uhr. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt (Kontakt 07621 176-0).

