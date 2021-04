Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autofahrer kommt von Straße ab - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 17.04.2021, ist ein junger Autofahrer auf der K 6333 in Fahrtrichtung Adelhausen von der Straße abgekommen. Der 20-jährige war gegen 00:40 Uhr in einer langgezogenen Kurve nach rechts geraten. Er fuhr eine ca. drei Meter hohe Böschung nach oben, wo sein Mercedes-Benz schwer beschädigt zum Stillstand kam. Der Fahrer verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. Am Mercedes-Benz entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

