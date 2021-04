Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Erneut Kennzeichen gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Das hintere Kennzeichen eines Opel Corsa wurde zwischen Samstagabend, 17.04.2021, und Sonntagnachmittag, 18.04.2021, in der Ernst-Reuter-Straße gestohlen. Am Lörracher Kennzeichen befand sich ein HU-Aufkleber für das Jahr 2023. Weiter wurde auch das hintere LÖ-Kennzeichen einer Mercedes E-Klasse in der Müßmattstraße entwendet. Hier liegt der Zeitraum des Diebstahls zwischen Freitagabend, 16.04.2021, und Samstagvormittag, 17.04.2021. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Ernst-Reuter-Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

