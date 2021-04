Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mit über drei Promille mit dem Fahrrad gestürzt

Freiburg (ots)

Alleinbeteiligt stürzte am Samstag, 17.04.2021, gegen 19.00 Uhr, ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Mountainbike in der Fußgängerunterführung in der Bahnhofsstraße. Beim Sturz zog er sich eine Platzwunde zu. Beim Ansprechen des Verunfallten fiel den Beamten starker Atemalkoholgeruch auf, woraufhin ein Schnelltest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von 3,3 Promille an. Durch den Rettungsdienst kam der 51-jährig ins Krankenhaus, wo seine Wunde versorgt und eine Blutentnahme veranlasst wurde.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell