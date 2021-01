Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Northeim (ots)

Northeim, Hinter der Kapelle (Haltestelle), Samstag, 30.01.2021, 18:45 Uhr

An der Haltestelle "Hinter der Kapelle" kommt es nach vorangegangenen Streitigkeiten zu einer Beleidigung und wechselseitigen Körperverletzungen zwischen vier Erwachsenen aus Northeim. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme, widersetzt sich der alkoholisierte 25-Jährige Northeimer seine Personalien anzugeben, nimmt dabei eine Bierflasche in die Hand und legt diese nach Aufforderung nicht ab. Der Northeimer kann durch die eingesetzten Polizeibeamten, mittels einfacher körperlicher Gewalt, in Gewahrsam genommen werden. Auf Anordnung durch die StA Göttingen wird dem 25-Jährigen, durch einen Arzt, eine Blutprobe entnommen. Hierbei leistet der Northeimer wiederholt Widerstand.

