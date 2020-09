Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gesuchter Wohnungseinbrecher verhaftet

Konstanz (ots)

Ein gesuchter Wohnungseinbrecher wurde am 17. September durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz kontrollierten am gestrigen Abend (16.09.2020) den 38-jährigen Mann albanischer Herkunft in einem grenzüberschreitenden Fernbus in Konstanz. Beim Abgleich seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungssystem, stießen sie auf einen Haftbefehl einer nordrhein-westfälischen Staatsanwaltschaft. Der 38-Jährige wurde 2017 wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt, entzog sich bislang jedoch der Strafvollstreckung.

Seine Reise war damit in Konstanz beendet, er wurde zur Verbüßung der offenen Haftstrafe in die hiesige Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

