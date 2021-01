POL-NOM: Verkehrsunfall ( kal )

Polizeiinspektion Northeim

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Samstag, dem 30.01.2021 um 16:09 Uhr in der Lessingstraße / Einmündung Friedrich-Ebert-Straße in Einbeck. Weil ein 64-jähriger Pkw Fahrer den von rechts kommenden 21-jährigen Pkw Fahrer übersah, kam es zu einem Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

