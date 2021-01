Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ( kal )

Einbeck (ots)

Am Samstag, dem 30.01.2021, 10:45 Uhr, wurde der Polizei in Einbeck mitgeteilt, dass in mindestens zwei Gärten eventuelle Giftköder ( Mettbällchen ) ausgelegt worden seien. Da beide Garteninhaber über Haustiere verfügen und dies in der Vergangenheit schon einmal passiert sei, ist anzunehmen, dass die Köder absichtlich auf dem Grundstück deponiert wurden. Die Köder wurden rechtzeitig entdeckt, so dass vermutlich kein Tier zu Schaden kam. Es erfolgte eine Sicherstellung der Köder und die Fertigung einer Anzeige gegen zunächst Unbekannt. Wer Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

