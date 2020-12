POL-LB: Möglingen: 24-Jähriger leistet Widerstand nach Unfall

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Mit einem aggressiven Zeitgenossen hatten es Polizeibeamte in der Nacht zum Dienstag in Möglingen zu tun. Gegen 02:25 Uhr wollte ein 24-jähriger Ford-Lenker von der Straße "Im Bornrain" nach links auf die Asperger Straße einbiegen. Vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung überfuhr er im Einmündungsbereich eine Verkehrsinsel und stieß dort gegen ein Verkehrszeichen. Nachdem das Verkehrszeichen abgetrennt worden und im gegenüberliegenden Straßengraben gelandet war, bog der Autofahrer in die Asperger Straße ein und blieb dort aufgrund seiner Beschädigung am Pkw stehen. Ein Zeuge wurde auf das Unfallgeschehen aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten den 24-Jährigen letztendlich an. Er saß in seinem Wagen und telefonierte. Mehrmaligen Aufforderungen das Mobiltelefon beiseite zu legen und auszusteigen kam er nicht nach. Aufgrund dessen musste ihm das Telefon abgenommen werden. Hierauf zeigte sich der junge Mann äußerst aggressiv und versuchte die Fahrertür seines Autos mit Wucht in Richtung der Einsatzkräfte zu stoßen. Dies wurde durch einen Beamten abgefangen. Der aufbrausende 24-Jährige, der deutlich nach Alkohol roch, wurde schlussendlich aus dem Fahrzeug gezogen, unter erheblicher Kraftaufwendung am Boden fixiert und mittels Handschließen gefesselt. Hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach und leistete kurzzeitig Widerstand in Form von kraftvollem Winden. Nachdem sich der Querulant wieder beruhigt hatte, musste er sich nach einem abgelehnten Atemalkoholtest einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen versuchter Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Trunkenheit im Verkehr rechnen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt und es entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von rund 500 Euro.

