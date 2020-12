POL-LB: Aidlingen: Frontalzusammenstoß mit drei verletzten Person

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Drei verletzte Personen, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von circa 40.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße 1066 zwischen Aidlingen und Deufringen ereignet hat. Eine 28-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin befuhr die K 1066 von Aidlingen kommend in Fahrtrichtung Deufringen und wollte an der Kreuzung zur K 1067 in Richtung Gärtringen abbiegen. Hierbei übersieht sie einen entgegenkommenden 25-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer und es kommt zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde im weiteren Verlauf abgewiesen und kam letztendlich im Grünstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall erlitt die 28-Jährige schwere Verletzungen und wurde durch die anwesenden Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 25-Jährige sowie dessen 21-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die erforderlichen Maßnahmen vor Ort waren fünf Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt eingesetzt.

