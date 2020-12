Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr (L 1125/ L 1100): Rotlichtverstoß führt zu schwerem Verkehrsunfall

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von 31.000 Euro lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montagabend gegen 20.10 Uhr an der Einmündung L 1125 / L 1100 auf Gemarkung Murr ereignet hat. Der 21-jährige BMW-Fahrer befuhr den Bergkeltertunnel in Fahrtrichtung Steinheim an der Murr und übersah an der darauffolgenden ampelgeregelten Einmündung das für ihn geltende Rotlicht. Nachdem der BMW-Lenker die rote Lichtzeichenanlage passierte, bremste dieser nach Erkennen seines Fehlverhaltens sein Fahrzeug stark ab und wurde daraufhin gegen den verkehrsbedingt haltenden Nissan eines 44-Jährigen geschleudert. Der 44-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Linksabbiegerspur der L 1100 in Richtung Marbach aus Steinheim kommend. Der Unfallverursacher erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen und wurde durch die anwesenden Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 44-jährige Nissan-Lenker sowie dessen Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell