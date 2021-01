Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl ( kal )

Einbeck (ots)

Am Mittwoch, dem 27.01.2021 kam es gegen 17:00 Uhr in einem Einbecker Warenhaus am Hubeweg zu einem Ladendiebstahl von insgesamt sieben Flaschen Champagner im Wert von 279,93 Euro. Der Beschuldigte ist bislang noch unbekannt. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

