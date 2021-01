Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ermittlungen wegen Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Uslar (ots)

Uslar (eng.) Am Samstag, 30.01.2021 kam es im Laufe des Tages zwischen 14 Uhr und 18 Uhr in der Sohlinger Landstraße in 37170 Uslar, zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen, bei denen eine 51-jährige Uslarerin von mehreren, teilweise unbekannten männlichen Tätern gegen eine Wand geschubst wurde. Dabei erlitt die 51-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf sowie Verletzungen im Steißbereich. Das Opfer wurde zur ärztlichen Versorgung in das Krankenhaus Northeim verbracht. Im Rahmen dieses Einsatzes wurden gegen vier Personen aus unterschiedlichen Haushalten Platzverweise ausgesprochen und Verfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

