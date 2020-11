Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Hausfront und Hoftor mit Farbe beschmiert - zuvor schon Auto zerkratzt und Terrasse verwüstet - Gesamtsachschaden ca. 20.000 Euro - Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10./11.11.2020) beschmierte ein unbekannter Täter die Hausfront und ein Hoftor aus Metall eines Hauses in der Hauptstraße, Höhe Große Lachstraße mit blauer Farbe. Der Geschädigte ist in diesem Jahr bereits mehrfach Opfer von Sachbeschädigungen geworden. Wenige Tage zuvor (8./9.11.20) war sein im Hof abgestellter VW-Golf rundum zerkratzt worden, ebenso am 6./7.08.20 und am 09.02.20. Während der Urlaubsabwesenheit wurde am 15.8.20 die Terrasse verwüstet. Der Gesamtsachschaden summiert sich zwischenzeitlich auf etwa 20.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06224/2481 beim Polizeiposten Sandhausen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Wiesloch, tel. 06222757090, zu melden.

