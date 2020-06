Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss Am Donnerstag, 25. Juni 2020, um 20.37 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger aus Delmenhorst den Jugendherbergsweg mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf Am Donnerstag, 25. Juni 2020, um 11.30 Uhr, parkte ein 24-Jähriger aus Osnabrück seinen Pkw Audi, A1, auf einem Parkplatz am Heidesee. Als er um 17.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass dieses an der Beifahrerseite Beschädigungen aufwies. Ein unbekannter Fahrzeugführer eines vermutlich weißen oder silbernen Fahrzeuges hatte diesen Unfall nach ersten Ermittlungen verursacht und war anschließend unerlaubt vom Unfallort geflüchtet, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00. Vechta

Vechta- Spreda: Diebstahl aus Garage In der Zeit von Mittwoch, 24. Juni 2020, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 25. Juni 2020, 17.30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta / OT Spreda, Repker Straße, in die Garage eines Wohnhauses und entwendeten eine Handkreissäge, ein Akkubohrer und eine Flex des Herstellers Makita, sowie einen Kompressor des Herstellers Einhell. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta, Tel.: 04441-9430, entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung an Kfz In der Zeit von Montag, 22. Juni, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 25. Juni 2020, 12.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in einen grünen Pkw des Herstellers Renault Modus, indem sie die Motorhaube des Fahrzeuges zerkratzten. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Marktstraße in Lohne abgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zur Zeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne, Tel.: 04442-9316, entgegen.

