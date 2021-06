Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 19.06.2021, in dem Zeitraum 13:45 Uhr bis 14:00 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 32-jähriger Mann aus Pirmasens parkte seinen PKW an der genannten Örtlichkeit und ging einkaufen. Als er wieder an seinen PKW zurückkehrte stellt er Kratzer über die gesamte Beifahrerseite seines PKW fest. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

