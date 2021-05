Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Brennende Gasflasche neben mobilen Verkaufsstand - Brandmeldealarm im Krankenhaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Herdecke (ots)

Zwei Einsätze für die Freiw. Feuerwehr Herdecke am Mittwoch: Eine Gasflasche war gegen 10:17 Uhr an einem mobilen Verkaufsstand an der Dortmunder Landstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr sicherte den Einsatzort durch Sperrung. Aus der Deckung wurde die brennende Gasflasche herunter gekühlt. Anschließend wurde sie weiter in einem Wasserbad herunter gekühlt. Ein Löschzug war 60 Minuten im Einsatz.

Ein Brandmeldealarm wurde um 12:30 Uhr aus dem Gemeinschaftskrankenhaus gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass Baustaub versehentlich den Alarm ausgelöst hatte. Der Einsatz zweier Löschzüge wurde daraufhin abgebrochen.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell