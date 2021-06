Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der Hildesheimer Straße in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 02.06.2021, gegen 13:30 Uhr befährt ein 23-jähriger Fredener mit seinem Pkw die Hildesheimer Straße in Richtung B3. In der Nähe der Einmündung zur Yorkstraße muss er aufgrund der Verkehrslage halten. Dieses bemerkt ein nachfolgender Pkw-Fahrer nicht und fährt auf. Der Fredener fährt wenige Meter weiter auf einen Parkplatz, um den Sachverhalt zu klären. Der Fahrer des anderen Pkw, eines schwarzen Daimler mit HI - Kennzeichen und mit drei jungen Erwachsenen / Jugendlichen besetzt, scheint auch erst anhalten zu wollen, setzt dann aber seine Fahrt in Richtung B 3 fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell