Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Arbeitsunfall mit schwerverletzter Person

Petersberg (ots)

Am heutigen Dienstagvormittag kam es bei einer lokalen Firma zu einem Arbeitsunfall. Nach derzeitigem Stand kam ein 45-jähriger Mitarbeiter bei Arbeiten an seiner Maschine mit mindestens einem Arm in diese Maschine, wodurch er schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen geflogen wurde.|piwfb

