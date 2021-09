Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Baumaschinen beschädigt.

Lippe (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro richteten bislang Unbekannte auf der Großbaustelle an der Ecke Tunnelstraße/B 66 an. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten sie mehrere dort abgestellte Fahrzeuge und Baumaschinen. Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

