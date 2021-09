Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Opfergaben entwendet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte entzündeten am Mittwoch, etwa zwischen 9 und 18 Uhr, den mittels einer Kette gesicherten Opferstock der katholischen Kirche in der Woldemarstraße. Da sich in der Dose lediglich Kleingeld befunden haben dürfte, fiel den Tätern nur wenig Beute in die Hände. Der Schaden durch das Feuer, der nicht auf das Gebäude oder andere Einrichtungsgegenstände übergriff, ist ebenfalls gering geblieben. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell