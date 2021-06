Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210621 - 0731 Frankfurt-Sachsenhausen: Raub am Mainufer

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagabend (19. Juni 2021) ereignete sich am Schaumainkai ein schwerer Raub, bei dem ein 26-Jähriger von drei bislang unbekannten Tätern überfallen wurde.

Der 26 Jahre alte Geschädigte befand sich gegen 18:30 Uhr am Mainufer in Höhe des Schaumainkai 1, als ihn unvermittelt drei unbekannte Männer mit Pfefferspray attackierten. Anschließend raubten sie ihm eine Umhängetasche, ein Mobiltelefon, Bargeld und einen Ring. Die drei Angreifer flüchteten nach der Tat vom Mainufer in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg.

1. Täter: Männlich, circa 30 Jahre, circa 170 cm groß, sportliche Statur, kurze Haare, kurzer Bart, südeuropäisches Aussehen.

2. und 3. Täter: Männlich, circa 30 Jahre, circa 180 cm groß, sportlich, dunkle Haare, leichter Bartwuchs, west-asiatisches Aussehen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell