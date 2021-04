Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnmobilbrand

Ludwigshafen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag (22.04.2021), gegen 11.45 Uhr, ein Wohnmobil in der Dürerstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

