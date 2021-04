Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Gartenhaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20.04.2021, 21 Uhr, bis 21.04.2021, 9 Uhr) wurde in ein Gartenhaus in der Sinsheimer Straße eingebrochen und hieraus ein Rasenmäher entwendet. Das Ehepaar, dem das Gartenhaus gehört, hatten am Nachmittag des 20.04.2021 in seinem Garten gearbeitet. Dabei seien ihnen vier Männer im Alter zwischen etwa 30 bis 40 Jahren aufgefallen. Alle seien etwa 1,75m groß gewesen. Eine Person sei hell, die drei weiteren dunkel gekleidet gewesen. Bei einem der Männer sei ihnen außerdem die Frisur, ein "Undercut", aufgefallen. Ob die vier Männern im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, wird Gegenstand der Ermittlungen sein.

Wir bitten Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

