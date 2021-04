Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ehrliche Finderin

Ludwigshafen (ots)

Eine 60-Jährige erschien am 21.04.2021 bei der Polizeiinspektion Ludwighafen 1 um einen Geldbeutel abzugeben, den sie gefunden hatte. Die 68-jährige Besitzerin des Portemonnaies konnte daraufhin rasch ermittelt werden. Sie erklärte, dass ihr der Geldbeutel am gleichen Tag, gegen 14 Uhr, von einem unbekannten Mann geklaut worden war. Dieser hatte sie in der Altriper Straße angesprochen und habe dann einen unbemerkten Moment ausgenutzt. Den Mann konnte sie als etwa 1,85 m groß mit blondem kurzen Haar beschreiben. Aus dem Geldbeutel wurden Geld in niedriger zweistelliger Höhe geklaut.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell