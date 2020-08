Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versuchter Einbruch in Koblenzer Einfamilienhaus

Koblenz (ots)

Am Montag, 24.08.2020, versuchten Unbekannte zwischen 07.00 Uhr und 14.30 Uhr in ein Haus in der Straße " Am Ried" in Koblenz einzubrechen. Als die Bewohnerin zum Haus zurückkehrte, stellte sie zuerst einen auf der Treppe liegenden Schraubenzieher und anschließend mehrere Hebelspuren an Tür und Türrahmen fest. Offensichtlich wurde der Täter bei der Tatausführung gestört und brach sein Vorhaben ab. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

