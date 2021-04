Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenbahn übersehen

Ludwigshafen (ots)

5500 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Ein 32-Jähriger war mit seinem PKW am Dienstag (20.04.2021), gegen 16.30 Uhr, in der Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs. Auf Höhe der Heinigstraße wollte er links in diese abbiegen. Hierbei übersah er in eine gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Verletzt wurde niemand.

