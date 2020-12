Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Trier-Tarforst

Trier-TarforstTrier-Tarforst (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte/r sind am Donnerstag, 3. Dezember, zwischen 17.15 und 18.35 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Hofberg" in Trier-Tarforst eingebrochen. Der oder die Täter hebelte/n ein Fenster auf und gelangte/n so in eine Kellerwohnung. Der Wert der Beute liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Trier entgegen unter der Telefonnummer 0651/9779-2290.

