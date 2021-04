Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Einfamilienhauses

Römerberg (ots)

Am Mittag des 20.04.2021 kam es in Römerberg in der Berghäuser Straße zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die Feuerwehr Speyer konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 130.000EUR Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell